Şırnak Üniversitesinde BESYO özel yetenek sınavı yapıldı

Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, alınan Covid-19 tedbirlerini yerinde inceleyerek sınava katılacak öğrencilerle bir süre sohbet etti. Doç. Dr. Baz, ayrıca parkur elemelerine katılacak öğrencilere, ailelerine ve elemelerde görev yapan tüm personele başarılar diledi. Sınava katılan 132 öğrenci Şırnak Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda kurulan koordinasyon parkurunda başarılı olabilmek için yarıştı. Öğrenciler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra hijyen kuralları gözetilerek sınava alındı. Sınavda başarılı olan 40 öğrenci, aldıkları puan sıralamalarına göre Şırnak Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşmeye hak kazanacak.