Şırnak Üniversitesi'nde Erasmus bilgilendirme toplantısı yapıldı

Şırnak Üniversitesi'nde öğrenci, idari ve akademik personelin yurt dışı hareketliliğini daha aktif hale getirmek amacıyla Erasmus bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya üniversitenin tüm birimlerindeki Erasmus birim temsilcileri katıldı. Toplantıda Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. İbrahim Baz, üniversite olarak yurt dışı eğitim, staj hareketliliği ve özellikle de yabancı öğrenci barındırma konularında diğer üniversitelerin gerisinde olduklarını, bundan böyle daha sistemli ve verimli çalışılması gerektiğini dile getirdi. Erasmus İİBF Temsilcisi Doç. Dr. Süreyya Ece, Ulusal Ajans, AB projeleri gibi projelere başvuru süreçleri ve başvururken dikkat edilmesi gereken ayrıntılara dikkat çekti. Yurt dışı eğitim almak ya da eğitim vermek için giden personelin deneyimlerini geldikten sonra üniversiteyle paylaşması gerektiğine vurgu yapılan toplantı, Doç. Dr. İbrahim Baz'ın Nijer deneyimlerini anlatmasıyla son buldu.