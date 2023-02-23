Şırnak Üniversitesinde kalite kurul toplantısı yapıldı

Dr. Abdurrahim Alkış başkanlığında yapıldı.

Şırnak Üniversitesi kalite kurulu olarak Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kalite kriterlerine en kısa zamanda ulaşılması gerektiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Alkış, söz konusu YÖK kriterlerine ulaşabilmesi için başta Kalite Kurulu ve gerekse de akademik ve idari personelden üstün performans beklediğini söyledi.

Senato odasında gerçekleşen Kalite Kurul toplantısına rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yanı sıra fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul temsilcileri ile daire başkanları ve ilgili idari personel katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Strateji Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sibel Sönmez, kalite kurul üyelerinin yapması gereken işlemleri ve belirlenen süre zarfında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) sitesine yüklenilmesi gereken raporun hazırlanması ile ilgili geniş bir sunum yaptı.

Toplantı kurul üyelerinin eleştiri ve önerileriyle son buldu.