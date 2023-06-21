Şırnak Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Şırnak Üniversitesi'nde 2022-2023 mezuniyet törenleri coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 mezuniyet programına Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyyüp Mustafa Eyyuboğlu, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, fakülte dekanları, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokul müdürleri ile çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde etkinliklerle devam etti.

Yüksek lisans, lisans ve ön lisanstan mezun olan öğrenciler kadar mutlu olduklarını belirten Rektör Alkış, "Bugün burada hayatlarınızın en güzel dönemini ardınızda bıraktığınız bir dönem son buluyor. Lakin eğitim aldığınız üniversite yıllarınız hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bundan sonraki yaşamlarınızda burada aldığınız bilgi ve erdemin sizlere yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Bir an önce iş yaşamına katılmanız, kendinize, ailelerinize ve elbette ki ülkenize katkı sağlamanız gerekir. Elbette bununla birlikte evlenip mutlu bir aile kurmanızı tavsiye ediyorum. Mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet törenine katılan tüm ailelere derin muhabbetlerimiz sunarken mezun öğrencilerimize de bundan sonraki yaşamlarında başarı ve mutluluklar dilerim” dedi.

Konuşmaların ardından üniversite üçüncü, ikinci ve birinciye plaket verildi. Üniversiteyi birincilikle bitiren Özgür Gözlek mezuniyet kütüğüne isim çaktı. Mezuniyet töreni öğrencilere geçici mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından topluca kep atma seremonisi ile devam etti.

15 Temmuz Kongre Merkezindeki kutlamaların ardından törene katılan tüm katılımcılara üniversite tarafından hazırlanan yemek ısmarlandı. Mezuniyet töreni havuz başındaki müzik ve halaylarla son buldu.