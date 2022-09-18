Şırnak Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni yapıldı

Dr. Abdurrahim Alkış, senato salonunda gerçekleştirilen devir teslim işleminden sonra görevine başladı.

Yeni Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, eski Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derya Yüce ve Prof. Dr. Mehmet Şimşek ve Genel Sekreter Doç. Dr. İbrahim Baz tarafından kapıda karşılandı. Daha sonra makama geçilerek burada devir teslim işlemleri gerçekleştirildi.

Törende konuşan eski Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, yeni rektöre devrettiği görevinde başarılar dileyerek, kendisinin devraldığı bayrağı en iyi şekilde taşıyacağından emin olduğunu ifade etti.

Yeni Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise, Şırnak Üniversitesi'nin gerek kampüs ve gerekse alt yapı anlamında eksiksiz bir üniversite olduğunu belirterek; “Başta bu görevi bana layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere benden önce bu görevi layıkıyla yapmış olan kurucu Rektör Prof. Ali Akmaz'a, Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'a ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'a çok teşekkür ederim. Ben de bana devredilen bu görevi layıkıyla yürüteceğim. Mehmet Emin hocama vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.