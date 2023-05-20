Şırnak Üniversitesinde temel ilk yardım eğitimi verildi

Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafından düzenlenen 'Temel İlk Yardım Eğitimi' alan katılımcılar, olası bir kaza, doğal afete müdahale etmek için donanımlı hale getirildi.

Koordinatörlüğünü BESYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meliha Uzun'un yaptığı temel ilk yardım eğitimi Paramedik Metin Nas tarafından verildi. 2 günlük eğitimde, temel ilk yardım teorik, ardından da pratik bilgiler aktarıldı. Eğitimin ardından ise gerçekleştirilen yazılı sınav sonrasında başarılı olan katılımcılara ilk yardım sertifikası verildi.