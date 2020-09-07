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Şırnak Üniversitesinde 'Turuncu Bayrak' ödül töreni düzenlendi

Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz Üniversite ’Mekanda Erişilebilirlik’ alanında ’Turuncu Bayrak’ ödüllerine layık görülen Şırnak Üniversitesinde ödül töreni gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Engelsiz Üniversite 'Mekanda Erişilebilirlik' alanında 'Turuncu Bayrak' ödüllerine layık görülen Şırnak Üniversitesinde ödül töreni gerçekleştirildi.


Şırnak Üniversitesi senato toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve senato üyelerinin yanı sıra Şırnak Üniversitesi adına Turuncu Bayrak ödülü alan ve adaylığa hak kazanan birimlerin temsilcileri katıldı.


Engelsiz Üniversite Mekanda Erişilebilirlik alanında Turuncu Bayrak ödülü alan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı adına Daire Başkanı Fikret Ürgen'in yansıra Turuncu Bayrak Ödülünü almaya aday olarak hak kazanan birimlerden İlahiyat Fakültesi adına İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Güneş, Mühendislik Fakültesi adına Dekan Vekili Prof. Dr. Fikri Kahraman, Şırnak Meslek Yüksek Okulu adına Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Sökmen ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı adına memur Mehmet Bayık'a başarı belgelerini Rektör Erkan takdim etti.


Rektör Erkan, Engelsiz Üniversite uygulamalarının önemine değinerek, tüm birimlerin gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Program, rektörlük binası önünde düzenlenen Turuncu Bayrak asma töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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