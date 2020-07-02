Şırnak Üniversitesine turuncu bayrak ödülü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel etkinliklere erişimleri noktasında farkındalık oluşturmak ve bu anlamda yapılan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla engelsiz üniversiteler ödül töreni düzenledi. Küresel pandemi nedeniyle video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen törene Ali Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ile ödül alan üniversitelerin rektörleri katıldı.

Ödüllerin sahibini bulduğu törende Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlama noktasında yaptıkları çalışmalar nedeniyle YÖK 2020 yılı engelsiz üniversite mekanda erişilebilirlik alanında turuncu bayrak ödülüne layık görüldü.