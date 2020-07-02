İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak Üniversitesine turuncu bayrak ödülü

Şırnak Üniversitesi 2020 yılı engelsiz üniversite ödüllerinde turuncu bayrak ödülü aldı.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel etkinliklere erişimleri noktasında farkındalık oluşturmak ve bu anlamda yapılan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla engelsiz üniversiteler ödül töreni düzenledi. Küresel pandemi nedeniyle video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen törene Ali Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan ile ödül alan üniversitelerin rektörleri katıldı.


Ödüllerin sahibini bulduğu törende Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kampüs sınırları içerisinde engelli bireylerin tam, etkin ve eşit katılımını sağlama noktasında yaptıkları çalışmalar nedeniyle YÖK 2020 yılı engelsiz üniversite mekanda erişilebilirlik alanında turuncu bayrak ödülüne layık görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.