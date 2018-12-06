Şırnak Valiliği ve Başsavcılığı arasında protokol

Şırnak Valiliği ile Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında haklarında kamuya yararlı işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışmaları ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Vali Mehmet Aktaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz tarafından imzalandı. Vali Aktaş, “Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak şahıslarla ilgili Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şırnak Valiliğimiz arasında protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında, bu haktan faydalanacak olan hükümlüler ihtiyaçlara göre kamu kurum ve kuruluşlarımızda istihdam edilecekler. Orda kamu hizmeti verecekler. İlimizdeki hizmetlerin daha etkin ve verimli geçmesi için katkıda bulunacaklar. Protokolün hem ilgililere ve hem de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz ise, “2018 yılı içerisinde toplam 290 hükümlümüz toplamda 77 bin 200 saat olmak üzere kamu yararına çalıştırılmışlardır. Bu bağlamda hem hükümlülerimizi topluma kazandırıyoruz. Böyle bir projeyle de Şırnakımıza katkıda bulunuyoruz. Bu protokolden dolayı Valimiz Mehmet Aktaş'a ve ilgililere teşekkür ederiz” diye konuştu.