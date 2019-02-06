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Şırnak Valiliği'nden öğrencilere yarıyıl tatili hediyesi

Şırnak Valiliği, yarıyıl tatili hediyesi olarak 200 öğrenciyi Mersin’e gönderdi.

Şırnak Valiliği, yarıyıl tatili hediyesi olarak 200 öğrenciyi Mersin'e gönderdi.


Şırnak Valiliği ile Mersin Valiliği'nin girişimiyle il genelinde 8. sınıfta eğitim gören 200 öğrenci için Mersin'e gezi düzenlendi. Şırnak Valiliği ile Mersin Valiliği'nin girişimiyle öğrenciler ve beraberindeki öğretmenler Mersin'in tarihi ve kültür yerlerini gezdi. Geziye katılan öğrenciler, geziden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, geziyi düzenleyen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'a ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya emekleri ve katkılarından ötürü teşekkür etti.

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