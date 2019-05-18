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Şırnak Valisi Aktaş kamu yatırımlarını inceledi

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre ilçesinde devam eden kamu yatırımlarını İlçe Kaymakamı Faik Arıcan ile birlikte inceledi.


Şırnak'ın Cizre ilçesinde inşaatı devam eden kamu binaları Vali Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan tarafından incelendi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezi inşaatı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmet binası, Aile Destek Merkezi ve Aşevi inşaatlarını inceleyen Vali Mehmet Aktaş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Aktaş incelemelerinin ardından bu kurumların bir kaç ay içerisinde tamamlanarak faaliyete geçeceğini söyledi.

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