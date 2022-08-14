Şırnak Valisi Bilgin: “Cizre Barajı'nın devreye girmesiyle 70 bin hektarlık alan sulanacak''

Şırnak Valisi Osman Bilgin, İdil ilçesinden çiftçilerle bir araya geldi. Örtü altı üretimin özendirilmesi projesi etkinliği fide dağıtımını yaptıktan sonra zeytin ve fıstık bahçelerini gezen Vali Bilgin, “Bizim çiftçilerimize yapmış olduğumuz desteklerden önemlisi çiftçilerimizin ortaya koymuş olduğu çalışma inanç ve azim. Köy muhtarımız başta olmak üzere destek veren tüm çiftçilerimize vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası Zeytinin anavatanı malumunuz Mezopotamya zeytinin anavatanı burası Dünyayı yeniden keşfettiğimiz bir yer değil. Köylülerin üretince neler yapılabileceğini gösteriyor. Şırnaklı hemşerilerimize ve Türkiye'ye buradan sesleniyorum. Ürettiğimiz sürece neler yapabileceğimizi gösteriyoruz. Yapılacak olan Cizre Barajı ile birlikte 70 bin hektarlık alan sulanacak ve inşallah barajın devreye girmesiyle daha bu alanlar fazlalaşacak” dedi.

Vali Bilgin'e İdil Kaymakamı Refik Özsoy, Şırnak Alay Komutanı, Şırnak Emniyet Müdürü, İl Gençlik Spor Müdürü, İl Tarım Müdürü, mühendisler, Şırnak Üniversitesi Ziraat fakültesi hocaları ve çiftçiler eşlik etti.