Şırnak Valisi Bilgin, gençlik merkezinde öğrencilerle bir araya geldi

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Cizre'ye gelen Şırnak Valisi Osman Bilgin, İdil Caddesinde inşaatı devam eden Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulunup, gençlik merkezindeki aktiviteleri yerinde gözlemledi.

Vali Bilgin, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mirza Cazım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hazım Ücün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu ve ilgili birim amirleri ile birlikte İdil Caddesinde inşaat çalışmaları devam eden modern halk kütüphanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bilgin, inşaatta gördüğü eksiklerin tamamlanması için talimatlarda bulundu.

Bir müddet inşaatı gezen Vali Bilgin ve beraberindeki heyet daha sonra Gençlik Merkezine geçti. Gençlik Merkezi Müdürü Nurettin Kömür tarafından karşılanan Vali Bilgin, burada eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Spor eğitimi alan öğrencileri salonda ziyaret eden Vali Bilgin, bilişim bölümünde eğitim gören küçük öğrencilerle de bol bol sohbet etti. Bilgin daha sonra gençlik merkezi bahçesinde gençlerle bir araya gelip hem sohbet etti hem de gençlerin talep ver sorunlarını dinledi.