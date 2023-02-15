Şırnak Valisi Bilgin, Nurdağı'nda deprem sonrası değerlendirmelerde bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bölgede koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, çalışmalarla ilgili son değerlendirmelerde bulundu.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, 42 bin nüfuslu ilçenin deprem sonrası çok zarar gördüğünü, kısa sürede enkaz altında kalan vatandaşlar için çalışmaların tamamlanacağını söyledi. İlçe ve köylerde arama kurtarma çalışmalarının bittiğini dile getiren Vali Bilgin, konteyner ve çadır kentlerin kurulduğunu kaydetti. Vali Bilgin, "Aziz milletimizden Allah razı olsun. Nurdağı en çok etkilenen yer, depremin ana üssü; 2 bin 500 vatandaşımızı kaybettik. Depremin ilk gününden beri buradayız. 342 enkaz vardı, tamamı bitti. Malezya, Kanada, Hindistan ve birçok ülkeden gelenler vardı. Ülkemizin dört bir yanından gelenler vardı. Şırnak'tan 600 güvenlik korucumuz vardı. Burada enkaz çalışmaları bitti. Devlet milletiyle, millet devletiyle buradaydı. Biz neler yaptık soracak olursanız. Öncelikle can güvenliği başta olmak üzere yemek, çadır, günlük ihtiyaçları plan dahilinde yürüttük. Gelen malzeme tırları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Şu an itibarıyla 9 bine yakın çadır kuruldu. Köylere elektrik verildi, kömür, odun dağıtımları yapıldı. Mutfaklarımız binlerce kişilik yemek dağıtımı yapıyor. Süreç basit değil, 10 gün oldu. Bir haftada konteyner kent kuruldu. Jandarma, emniyet başta olmak üzere herkes çok çalıştı. Makine ekipman açısından herkes seferber oldu. 13 bin konut yapılacak. Evlerin yüzde 50'si ağır hasarlı, 8'e yakın köylerin yüzde 40'ı yıkıldı. Depremin en zor kısmı enkazda insanları çıkartmak, bu yüzden iş makinesi vardı, ben de iş makinesini kullandım, yardım ettim. Bu ilçenin bir bölümü müze olacak. Hepimiz malımızın yüzde 10'unu bağışlayalım. Gönül rızasıyla bu sürece bağış yapalım. Mardin, Şırnak buradaydı. Bütün devlet kurumlarımızdaki memurlar bir aylık maaşlarını bağışlıyor, ben de 3 aylık maaşımı bağışlıyorum. Mülk, idari amirleri maaşlarını bağışlıyor. Müze uzmanları ve aynı zamanda deprem uzmanları ile yüz yıl sonrasında unutmamaları için burada müze oluşturuyoruz" dedi.