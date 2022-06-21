Şırnak Valisi Bilgin öncülüğünde kritik köprüye çözüm

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Şırnak Valisi Osman Bilgin, Irak'a günübirlik giden vatandaşların sıkıntılarını çözmek için Habur Sınır Kapısı ile Irak arasındaki köprüye giderek, sorun ve sıkıntıları yerinde dinledi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, geçtiğimiz hafta Habur Sınır Kapısı'nda son zamanlarda yaşanan sıkıntıları çözmek için yerinde incelemelerde bulunup muhataplarla toplantı gerçekleştirdikten sonra yetkili merci ve bakanlıklarla iletişime geçmişti. Vali Bilgin'in talepleri üzerine Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Habur Sınır Kapısı'nda yetkililer ile toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleşen toplantının ardından sorunların çözümü için Iraklı yetkililer ile görüşmek üzere Irak İbrahim Halil Sınır Gümrüğü'ne geçildi. İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda gümrük müdürü Fersad Ali tarafından karşılanan heyet, Türk vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve sorunlarının çözümü için ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının ana maddelerinden biri, Irak'ta Türkiye plakalı araçlardan alınan 55 Amerikan Dolarının alınmaması ya da devam edildiği takdirde karşılıklı olacağının iletilerek Türkiye'den gelen günübirlikçiler ile Iraklı günübirlikçilere eşit şekilde davranılarak işlemlerin hızlandırılması oldu.

Bakan Yardımcısı Turagay, Iraklı yetkililere, “Irak bizim çok önemli ticaret ortağımız. Yaklaşık 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz ortağımız. Bizim için ekonomik anlamda önemli bir pazar. Yerinde istişarelerde bulunduk. Burada vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmasını istemiyoruz. Yasal yollar içinde ticaretin mümkün olduğu kadar etkili ve verimli yapılmasına gayret ediyoruz. Bu gayretlerin karşılıklı olması gerekliliğine inanıyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı Turagay ile Şırnak Valisi Bilgin'den 'jet' çözüm

Vali Bilgin öncülüğünde tarafların yetkililerinin bir araya gelmesiyle Irak'ta yapılan toplantının ardından, Irak İbrahim Halil Gümrük Müdürü Fersad Ali de Turagay'a eşlik ederek sürekli sorunların ve uzun beklemelerin olduğu köprüde günübirlikçileri birebir dinleyerek beklemenin minimize edilmesi için gereğinin yapılması kararlaştırılarak, köprü üzerindeki her üç sırada ayrım yapılmadan eşit bir şekilde Türkiye'ye giriş yapılması kararlaştırıldı.

Gezi aracı ile gümrük içindeki bina ve peronlarda incelemede bulunan Bakan Yardımcısı Turagay, Türkiye'ye giriş yapan günübirlikçiler ve tır şoförleri ile sohbet ettikten sonra Ankara'ya doğru yola çıkmak üzere Şırnak Havalimanı'na geçti.