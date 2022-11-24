Şırnak Valisi Osman Bilgin: "Terör örgütünün 40 yıldır verdiği bu zararı telafi etmek eğitim mücadelesiyle olur"

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi. Vali Osman Bilgin, "İlimizde hain terör örgütünün 40 yıldır verdiği bu zararı telafi etmek, biz yöneticilerden ziyade, öğretmenlerimizin aşkla şevkle ortaya koydukları eğitim mücadelesiyle olur" dedi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, öğrenciler şiirler okudu, oratoryo gösterisi yapıldı, göreve yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.

Vali Osman Bilgin, programda, öğretmenlerin her gün hatırlanması gerektiğini, herkesin gönlünde müstesna bir yerleri olduğunu söyledi. Vali Bilgin, “Gaziantep Karkamış'ta hain terör örgütü tarafından açılan ateş ile şehit olan Ayşenur Öğretmen ve küçük yavrumuza rahmet diyoruz. Başta Ayşenur öğretmen ve ülkemizde şehit olan bütün öğretmenleri saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Bizler ilk emri Oku olan bir dinin mensuplarıyız. Bizleri okutan ve ilim ile irfanla buluşturan bütün öğretmenlerimiz oldukça güçlü olunuz. Çünkü dünyada farklı devletler yaşamaktadır. Devletlerin gelişmiş ve gelişilmemişi eğitim ile ortaya çıkmaktadır" dedi.

Öğretmenlerin önemine vurgu yapan Vali Bilgin, "Bizlerin eğitime verdiğimiz önemi zaten son zamanlarda fiziki altyapısıyla, eğitimin yeni teknolojiler ile donatılmasıyla ülkemizin her köşesinde ciddi yenilikler olmuştur. Ülkemize bu manada baktığımızda çok ciddi anlamda değişim ve dönüşüm göstermiştir. Bundan önceki dönemlerde okullarımızda 40-50 öğrencinin eğitim gördüğü sınıftan, bu gün ilimizde ortalama 24 öğrencinin eğitim gördüğü sınıflara çıkmış bulunuyoruz. İlimizde görev yapan öğretmenlerin ayrı bir önemi var. Çünkü ilimizde hain terör örgütünün 40 yıldır verdiği bu zararı telafi etmek, biz yöneticilerden ziyade, öğretmenlerimizin aşkla şevkle ortaya koydukları eğitim mücadelesiyle olur. Tek bir öğretmenin verdiği mücadele buradaki değişimin, dönüşümün en büyük esri olacaktır. Şırnak ve ilçelinde şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ile anıyoruz. Siz öğretmenlerin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum” ifadelerinde bulundu.

Etkinlikte, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve öğretmenler katıldı.