Şırnak Valisi Pehlivan: Nuh Nebi Camii ve medresesinin rölöve ve restorasyonu için girişimlere başlayacağız

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesinde Cudi Dağı eteklerindeki Birlik Köyünde bulunan ve halk arasında Hazreti Nuh'un gemisinden inenler tarafından yapıldığına inanılan tarihi Nuh Nebi Cami ve Medresesinin rölöve ve restorasyonu için girişimlere başlayacaklarını söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yapı hakkında bilgi istediğini, tescil durumuna bakarak rölöve ve restorasyon için girişimlere başlayacaklarını söyledi. Vali Pehlivan'ın tarihi caminin içler acısı durumuna kayıtsız kalmaması bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Halk arasında Hazreti Nuh'un gemisinden inenler tarafından yapıldığına inanılan Cudi Dağı eteklerindeki tarihi Nuh Nebi Camii yok olmayla karşı karşıya kalırken, bölge halkı sosyal medya aracılığıyla tarihi caminin restore edilmesini istemişti.