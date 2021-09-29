Şırnak Valisi Pehlivan, yurtta kalan öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile birlikte üniversite yerleşkesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Cezeri Yurdunda kalan öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Vali Pehlivan, öğrenciler ile beraber yemek sırasına girdikten sonra onlarla birlikte yemek yiyip sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Burada bir açıklama yapan Vali Pehlivan, "Şırnak'a değişik vilayetlerimizden gelen kardeşlerimiz burada eğitim öğretim alıyorlar, Şırnak Üniversitemizin çatısı altında, fakültelerimizde, meslek yüksekokullarımızda. Öğrencilerimiz bu bağlamda gelip kayıtlarını yaptılar. Üniversitemize bu sene olan ilgi arttı. Bundan dolayı seviniyoruz. Yurtlarımıza olan talep de arttı. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Erkek yurdumuzda bütün öğrencilerimizi barındıracak kapasite var. Kız yurdumuza artan talepleri karşılamak üzere valilik olarak okullar bölgesinde Milli Eğitime ait olan bir yurdu Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne tahsis ettik. Şuanda son düzenlemeler yapılıyor. 1-2 gün içerinde tamamlanacak. Yedek konumundaki öğrencilerle görüşmeler yapıldı. O öğrencilerimizde orada barınacak. Dolayısıyla çok şükür Şırnak ili olarak üniversite öğrencimizi barındırma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Yeni akademik ve eğitim öğretim yılında öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Dışardan gelenlere şehrimize hoş geldiniz diyorum. Eğitim aldıkları branşlarda ilerde güzel meslek sahibi olmalarını temenni ediyorum" dedi.

3 bin 299 öğrencinin okuduğu Şırnak Üniversitesinde Kredi Yurtlar Kurumuna ait 572 kişilik erkek yurdu, kız öğrenciler için 748 kişilik yurdu bulunuyor.