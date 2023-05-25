Şırnak yaylalarında kartpostallık fotoğraflar

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber çekilen fotoğraflar göz kamaştırdı. Karlı dağ manzaralı yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda baharın gelişiyle beraber doğa fotoğrafçılarının çektiği fotoğraflar göz kamaştırdı. Huzur ve güven ortamının sağlandığı bölgeler yeniden göçerlere açılıyor. Doğa fotoğrafçısı Serdar Gökçe, çektiği fotoğrafları her yıl sergilediğini ifade etti. Baharın gelişiyle beraber doğaseverler olarak yaylalara çıktıklarını belirten Gökçe, "Burada daha önce hiç fotoğraflanmamış yerleri çekmeye başladım. Çok güzel bir doğamız var. Fotoğraflarımı her yıl bir bölgede sergiliyorum. Bu yıl inşallah güzel bir çalışmayla tekrar sergi açacağım. Bütün doğa severleri buraya davet ediyorum" dedi.