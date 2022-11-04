Şırnak'a 1 milyar TL'lik dev yatırım

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak olan 1 milyar TL yatırımla 750 kişiye istihdam sağlanacak.

Cizre Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vali Osman Bilgin ve Sönmez Hammadde Plastik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Servet Algın arasında yatırım protokolü imzalandı.

Şırnak Valiliğinde yapılan yatırım protokolünde konuşan Vali Osman Bilgin, “Şırnak denince maalesef olumsuz bir algı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dışarıda gelen yatırımcılar ve Şırnaklı olup diğer illerde yatırım yapan işadamlarımıza, kentin nüfus ve gelişmesi açısından eksiklerimizin olduğunu görüyoruz. Sanayi tesislerimize baktığımız zaman hiçbirinin sanayi tesisi özelliğini taşımadığını görüyoruz. Burada 100 ile 200 kişilik tekstil atölyelerinden bir altyapının olduğunu görmekteyiz. Habur Sınır Kapısı bu yıl 15 milyon dolarlık bir gelir elde edildi. Şırnaklı vatandaşların sadece ticari olarak burada faaliyet yaptıklarını görüyoruz. Söz konusu ihracat ürünlerinin sadece nakliyesini yaptıklarını görüyoruz. Bu bizim ilimiz açısında bir katkı sağlamadığını, istihdam anlamında da ilimizin genç nüfusunu dikkate aldığımızda, ilimizin genç nüfusunun altyapısı ve sanayisi gelişmiş olan Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul gibi şehirlere göçtüğünü görüyoruz. İlimizin en büyük problemi istihdam problemidir. Genç nüfusumuz var, eğitimler ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Ama istihdam edilecek yerler ve noktalarda sıkıntı olduğunu görüyoruz” dedi.

Şırnaklı iş adamlarına seslenen Vali Bilgin, “Hepsini buraya davet ediyoruz. Şırnak'ın kalkınması ilk başta Şırnaklılardan başlar. Türkiye'nin lokomotif illerine baktığımız zaman Kayseri, Gaziantep, Adana hepsi insan sermayesine bağlı olarak yatırım yaptıklarını görüyoruz. Bu illerin kendi iş adamlarının koordinesinde kalkındığını görüyoruz. Gaziantep'te çok sayıda yatırım yapan, Türkiye'de plastik alanında çok önemli bir yere gelmiş olan Sönmez Plastik yetkililerine teşekkür ediyorum. Sönmez Plastik Şırnak'a şimdiye kadar yapılan en büyük yatırımı yapıyor. 1 milyar TL bir yatırım yapılıyor. İlk etapta 60 bin metrekarede kapalı alanda tesis kuracak. Şırnak ve ilçelerin tamamını buraya yatırıma davet ediyorum. Organize Sanayi Bölgelerimizin altyapılarını tamamladık” diye konuştu.

Sönmez Hammadde Plastik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Servet Algın da, valiliğin katkılarıyla Cizre OSB'de 120 bin metrekare bir yer tahsis aldıklarını ifade etti. Algın, "İnşallah bunun 60 bin metrekaresini kapatıyoruz. Bunu yaparken Kilis'teki yerimiz gibi güneş enerjisinden faydalanacağız. Biz buraya toplamda 1 milyar liralık yatırım yapacağız. Ocak ayı başında yerimize başlıyoruz ilk soketler takılıyor. Aralık ayına kadar 1 yıllık inşaat süremiz var. 2024'tün başında üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisinde 1 milyar lira yatırım yapacağız bu süreç içerisinde 750 kişi istihdam edilecek. Burada yatırım yapmamızın amacı Irak ve Suriye'ye yapılan ihracatlar. Kilis'ten buraya kadar nakliye fazlalığından dolayı burada işimizi kurup buradan ihracat yapmaya karar verdik. Günlük Kilis'ten Irak'a 12 tır çıkıyor ve bunan maliyeti çok ciddi rakamlara ulaşıyor” şeklinde konuştu.

Cizre Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ise, “Öncelikle bu anlamlı yatırımı Cizre'de yaptıkları için Sönmez Plastik sahibi Servet beye teşekkür ediyorum. Biz Cizre TSO olarak bütün yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Cizre çok güvenli bir liman lojistik altyapı ve lojistik kabiliyeti ile bütün yatırımcılar için bir cazibe merkezi. Bütün yatırımcıları Cizre'de yatırım yapmaya çağırıyoruz” dedi.