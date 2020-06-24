İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnak'a atanan 841 öğretmen kayıtlarını yapmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Martta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenden Şırnak’a atanan 841’i hediyelerle karşılanarak kayıtlarını yapmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 18 Martta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmenden Şırnak'a atanan 841'i hediyelerle karşılanarak kayıtlarını yapmaya başladı.


Eğitim-Bir-Sen yetkilileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantta karşıladıkları öğretmenlere kolonya ve şeker ikramında bulunup, kitap seti hediye etti. İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, 18 Martta Şırnak'a atanan 841 öğretmenin kayıtlarının gerçekleştirildiğini söyledi. Bakanlığın bölgeye öğretmen atamasında pozitif ayrımcılık yaptığını dile getiren Şener, "Gelen öğretmenlerle öğretmen kadromuzda eksikliğimiz azaldı. Bir atama daha olacak, onunla birlikte bu eksiklik kapanacaktır. Gelen öğretmenlerimiz öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim ortamı sağlayacaklardır. 31 Ağustosta telafi eğitimlerimiz başlayacak. O güne yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı da açtıkları stantla öğretmenleri karşıladıklarını, yol, ulaşım ve konaklama gibi konularda öğretmenlere destek olduklarını belirterek, "Şırnak'ı güzel yerlere getirecek eğitim kadrosu hazır. Görev yapacak bütün öğretmenlere başarılar dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.