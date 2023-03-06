Şırnak'a yerleşen depremzedelere psikososyal destek

Şırnak'ta depremzede öğrenciler için psikososyal destek çalışmaları başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşerek 11 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Şırnak'a yerleşen depremzede öğrenciler için psikososyal destek hizmetleri başlatıldı.

Şırnak'ta depremzede çocuklara verilen eğitimle yaşadıkları travma atlatılmaya çalışılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Şırnak'a gelen öğrenciler, çeşitli okullarda eğitim görüyor. Öğretmenler tarafından çocuklara çeşitli etkinlikler yapılarak, eğitim almalarının yanı sıra depremin meydana getirdiği travmayı atlatmaları hedefleniyor.

Öğrencileri Şırnak Rehberlik ve Araştırma Merkezinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, ülkede yıkıcı bir felaket yaşandığını hatırlatarak, el ele vererek bu felaketten Türkiye'nin çok kısa sürede toparlanacağını ifade etti. Şu anda Şırnak'ta bin 256 öğrencinin kayıt altına alındığını belirten Tetik, "İl genelinde gelen depremzede vatandaşlarımız 22 bin 500'ü geçti. Bin 256 öğrencimize tüm ilçelerimizde psikososyal desteği veriliyor. Sınıflarımız da öğrencilerimiz için yerler açıldı" dedi.

Gelen bütün vatandaşları adreslerine göre tüm okullara bölüştürdüklerini aktaran Tetik, "Şu anda her okulun en az 10-15 tane ailesi var. Bu ailelere her gün gidiliyor ve ihtiyaçlar tespit ediliyor. Tespit edilen ihtiyaçları Sosyal ve Yardımlaşma Vakfına gönderiyoruz. Vakıf tarafından bütün ihtiyaçlar karşılanıyor. Karşılanmayan ihtiyaç varsa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ayrıca karşılıyoruz. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığımız, tüm öğrencilerimize kendi kaynak kitaplarını gönderdi. Kaynak kitaplarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Tüm öğrencilerimize bütün kaynak kitapları dağıtılacak. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm öğrencilerimizin kitap, defter, çanta gibi tüm ihtiyaçları aniden karşılanıyor. Çantasız, kitapsız, deftersiz hiçbir öğrencimiz şu anda yok. Tüm rehber hocalarımız alanda. Tüm ihtiyaçlar karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.