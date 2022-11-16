Şırnak'ın bal ormanları farklı renk tonlarıyla göz kamaştırdı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bal ormanları sonbaharda yaprak döktü. Dağın zirvesi farklı renk tonlarıyla renk cümbüşü oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sonbahar aylarında soğuk havaların etkisiyle dağların zirveleri yeşil ve sarı rengine büründü. Konumu itibariyle Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kesiştiği ilçede sonbahar aylarında üç mevsim yaşanıyor. Yüksek rakımlı dağlarda kar, alçak kesimli bölgelerde yeşil, yerleşim yerlerinde ise sarı rengi göz kamaştırdı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgeler doğaseverleri ağırlıyor. Sonbahar 'da üç mevsimi yaşayan yöre halkı kış gelmeden hazırlıklarını bitirdi. Sarıya bürünen kavak, söğüt ve ceviz ağaçları yaprak dökerken bal ormanları olarak bilinen meşe ormanları ise yeşile büründü. Üç ayrı rengin ortaya çıktığı bölgelerde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Doğa fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, soğuk havaların etkisiyle bölgenin üç renge büründüğünü söyledi. Gökçe, "Yüksek bölgelerde kar alçak kesimli bölgelerde ise sarı rengi ortaya çıktı. Ağaçlar yaprak döktü. Bizde kayıtsız kalmak istemedik" dedi.