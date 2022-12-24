Şırnak'ın ilk kadın kooperatifi kuruldu

Şırnak'ta kadın istihdamını artırmak amacıyla ilk kadın kooperatifi kuruldu. Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Ayter'in girişimleri ile kurulan ve kadınların ürettikleri ürünlerin satış noktasının açılışı yapıldı.

Açılışa, Şırnak Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi açılışında konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Kadınlarımızın eseri olan, ürettikleri ürünlerin satılacağı, geçim kaynağı oluşturacağı, onlara eğitim sağlayacak ve aynı zamanda onların sosyalleşmesini de sağlayacağı bir alan olan kooperatifçiliğin ve burada yerelde uygulayıcısı olan kadın kooperatifimizin güzel bir çalışmasının sonucudur. Her yerde, köylerde, beldelerde, merkezlerde ve artık her noktada kadınlarımızın ürettiğini görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor” dedi.

Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Ayter de, Şırnak'ın ilk kadın kooperatifini kurmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Ayter, "Kooperatifimiz üretime dayalı olup, eğitimi yarım kalmış kadınlarımıza ve genç kızlarımıza destek vermek, kendi ayakların üzerinde durmalarını sağlamak için kurduğumuz bir kooperatiftir. Ürettiğimiz ürünleri de satabilmek için böyle bir satış noktası oluşturduk” diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Vali Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin ve katılımcılar ile birlikte Şırnak Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen ürünler incelendi.