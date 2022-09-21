Şırnak'ın kanla anılan ismini sanatla siliyor: Cizre'nin tarihi duvarlara resmediliyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan temizlik işçisi Mehmet Aydın, bir yandan sokakları temizlerken, diğer yandan da duvarları renklendirip sanat işliyor.

Şırnak'ın Karageçit köyünde doğan 42 yaşındaki Mehmet Aydın, boşaltılan köylerinde 1982 yılında ailesiyle önce Cizre'ye daha sonra İstanbul'a taşınmak zorunda kaldı. Yıllar sonra Cizre'ye dönen 11 çocuklu ailenin en büyük oğlu Aydın, bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan da aile bütçesine katkı sağlamak için çalıştı. Aydın, yapı ressamlığı, fotoğrafçılık ve kameramanlık ile büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümlerinden eğitimini tamamlayarak üç üniversite bitirdi.

Aydın, 2011 yılında taşeron işçisi olarak çalışmaya başladığı belediyede temizlik görevlisi olarak işini sürdürmeye devam ediyor. Aydın, ressamlık yeteneğiyle Cizre duvarlarını tuvale dönüştürmeye başladı. Bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini duvarlara resmeden Mehmet Aydın'ın, bölgenin kanla, savaşla değil sanatla anılmasını istiyor.

Temizlik işçisi olduğu halde gönüllere sanatla dokunduğunu belirten Aydın, “Allah'ın bana verdiği yetenek ile Cizre'nin duvarlarına resimleri resmediyoruz. Ne kadar bir temizlik personeli olsan bile imkanlar verildiği anda bizler bir sanatçı olarak gönüllere dokunabiliyoruz. Cizre'de de yüzlerce öğrenci ve bayanı sanatla buluşturduk. Cizre'nin tarihi dokuları o kadar çok ki, saymakla bitmez. Bunlar başta Mem u Zin, El-Cezeri, İsmail Ebul-iz El Cezeri, Ulu Camii, Kırmızı Medrese gibi tarihi dokuları sürekli resmediyoruz. Bizim istediğimiz artık bölgemizin kanla değil, sanatla anılmasını istiyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Elif Durman, Mehmet Aydın'ı temizlik görevlisi olarak bildiklerini söyledi. Durman, “Burada çizdiği resimlerden ve çalışmalardan çok gurur duyduk. Cizre'nin tarihini çok güzel bir şekilde hem bizlere hem de başkalarına göstermiş” diye konuştu.