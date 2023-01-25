Şırnaklı 14 kadın devlet desteğiyle sera sahibi oldu

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin çorak arazilerin tarıma kazandırılması, kadınların üretime katkı sağlaması ve vatandaşlara iş imkanı sunulması amacıyla uyguladığı 'Seralara Kadın Eli Dokunuşu Projesi' çerçevesinde Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerine bağlı köy ve beldelerde 14 kadına sera kurması için yüzde 75 hibe desteği verildi.

Sağlanan destekle Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kadınlara 250'şer metrekare alanda sera kurarak, yüzde 75 hibeli 500 bin kışlık sebze fidesi desteği verildi. Seraları ziyaret eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, burada incelemelerde bulunarak, çiftçiler ile sohbet etti. Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Tek çaremiz üretim, sadece Şırnak ilinin ihtiyacının yüzde 7'sini üretiyoruz. Biz bu üretim aşamasında, vatandaşlarımızın üretmesi gerekiyor. Seracılıkta veya farklı tarım alanlarında vatandaşlarımız ne talep ederlerse, nasıl destek isterlerse yanlarındayız. Vatandaş bunu burada ürettiğinde, aynı kalitede burada tüketebiliriz. O yüzden burada bunu üretmek her şeyin başıdır. Seracılığa kadın eli değiyor projesi ve bu alanda Şırnak'ta kim isterse sonsuza kadar destek, sınır yok. Kadın varsa hayat, yaşam, huzur, güven var. O nedenle kadınlarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Kadınlarımızın olduğu yerde aynı zamanda da kalitede var” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan da, “İlimizde sebzecilik yok denilecek düzeydedir. Biz bunu bir sorun olarak kabul edip, hem açık alanda hem de örtü alanda sebzeciliği geliştirmek için projeler hazırladık. 14 tane sera yaptık, 250 metrekarelik alanda. 14 tane kadın üreticimize yüksek tünel sera yaptık. Bu alandaki örtü altındaki seracılığı geliştirmek istiyoruz. Yeşilliklerimiz hasada geldi. Bunun sayısını artırmak istiyoruz. Bu sene 500 bine yakın fide verdik üreticilerimize. Bunun yüzde 75'ini bakanlığımız karşıladı. Yüzde 25'ini de çiftçilerimizden katkı olarak alıyoruz. Amacımız Şırnak'ın sebzecilik alanında dışa bağımlılığını bitirmek” diye konuştu.

Çiftçi Bahar Yıldırım ise “Seracılığa kadın eli projesi ile il tarım müdürlüğümüzden destek aldık. Bize 250 metrekarelik alanda sera ve fide desteği verdiler. Bizde seralarımızda fidelerimizi ektik. Marollarımızı kaldırdıktan sonra salatalık ve domates ekeceğiz. Bu vesile ile hem bütçemize katkı sağlamış olacağız, hem de kadınlarımıza iş olanağı olmuş oluyor” dedi.