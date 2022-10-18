Şırnaklı besicilere koyun desteği

Şırnak'ta 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim Var' projesi bünyesinde vatandaşlara koyun dağıtımı yapıldı.

Proje çerçevesinde Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde koyun dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törene; Şırnak Valisi Osman Bilgin, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Yaklaşık 1 milyon dekar mera varlığı ve yaklaşık 1 milyon 135 bin küçükbaş, 79 bin 977 büyükbaş hayvan sayısıyla ülkenin önemli hayvancılık merkezi olan Şırnak'ta 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesine toplam bin 19 başvuru yapıldı. Törende konuşan Şırnak Valisi Osman Bilgin, “Burada en önemli konulardan biri hayvancılıktır. Biz özellikle il özel idaremize talimat verdik. Beytüşşebap, Uludere ve diğer ilçelerimizin yayla yollarının tamamını açıyoruz. Bize talepte bulunun yayla yollarına sınırsız ödenek ayırıyoruz. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' adı altında yürütülen proje Tarım Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında yapılan protokol ile hayata geçirilen önemli bir projedir. Bu projede biz, çiftçilerimize hayvan verip, bunun sonucunda vatandaşlarımızı üretime yönlendirmek istiyoruz. Bu dağların her noktasında vatandaşlarımızın ayak izinin olmasını istiyoruz. Üretim ve üretmek dünyanın en güzel işidir” dedi.

Şırnak Yeniaslanbaşar köyünde çiftçi olan Turan Fidan ise, “Bu bizim çiftçiler için çok iyi bir imkandır. Destekte bulunanlara teşekkür ediyorum. Ziraat Bankası bize 7 yıl için kredi verdi. Bizim için çok büyük bir faydadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından destek almaya hak kazanan 2 çiftçiye 140 koyunu teslim edildi.