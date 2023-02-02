Şırnaklı besilerin ömrü yazın yaylada, kışın ilçede geçiyor

Şırnak'ta besicilerin zorlu kış mesaisi 6 ay boyunca sürüyor. Yaz aylarında yaylada olan besiciler, kış aylarında ise ilçede hayvanlarına bakıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde hayvancılık kış aylarında da devam ediyor. Besiciler yaz aylarında topladıkları saman ve otları kar üstünde hayvanlarına veriyor. İlçe merkezi Ali Çavuş Mahallesi'nde yaşayan besiciler, yüzlerce koyun ve keçisine dondurucu soğuklarda dışarıda bakıyor.

Yaz aylarında yaylada, kış aylarında ise Beytüşşebap ilçesinde hayvancılık yaptığını söyleyen Reşit Abi, karlı havalarda hayvanlara yem verdiklerini ve daha iyi olduğunu söyledi. Yıllardır bu işi yaptıklarını ifade eden Abi, "Zorluğu var ama başka yapacak işimiz yok" dedi.

Kar üstünde doğum yapan koyuna yardım eden besici Selim Abi ise "Yıllardır bu işi yapıyoruz. Yaz aylarında Faraşin Yaylası'nda, kış aylarında ise buradaki evimizde devam ediyor işlerimiz. Hayvanlık çok güzel bir meslek onların içinde olmak beslemek çok güzel geliyor. Kış aylarında toplam 6 ay boyunca burada karlı günlerde hayvanlarımızı ot ve samanlarla besleyeceğiz. Yaz geldiğinde yaylaya çıkacağız. Ömrümüz burada geçti" dedi.