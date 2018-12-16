Şırnaklı binlerce öğrenci 3D sinema gösteriminde buluştu

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatlarıyla Şırnak merkez, bağlı köy ve beldelerde başlatılan 3D sinema gösterimi binlerce öğrenciyi bir araya getirdi.

Şırnak Belediyesi tarafından başlatılan ve Şırnak için ilk olma niteliği taşıyan birçok kültürel ve sosyal etkinlik organize edilirken, yine Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'nun talimatı ve Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğün koordinasyonunda binlerce öğrenci ilk defa 3D sinemayla tanıştı. Daha önce köy ve beldelerde başlatılan 3D sinema gösterimine, merkeze bağlı okullarda devam edilerek, binlerce öğrenciyi film gösteriminde bir araya getirdi.

Bu kapsamda Merkez İmam Hatip Orta Okulunda yapılan 3D film gösteriminde buluşan yüzlerce öğrenci, 3D gözlüklerini takıp film izlemenin keyfini doyasıya yaşadı. Çocukların sosyal ve kültürel açıdan keyifli zaman geçirmeleri için düzenlenen film gösterimine öğrencilerin katılımı oldukça yoğundu. İlk kez 3 boyutlu sinemayla buluşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu'na teşekkür etti.