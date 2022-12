Şırnaklı çiftçi devletten aldığı destekle 680 keçiden günde 2 bin 500 litre süt elde ediyor

Şırnak'ta çiftçi Abdulcabbar Geylani, devlet desteği ile kurduğu çiftlikte "Saanen ırkı" 680 keçiden günde 2 bin 500 litre süt üretiyor.

Abdulcabbar Geylani, 2020 yılında hazırladığı bin keçi kapasiteli çiftlik projesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu. Değerlendirmenin ardından projesi onaylanan ve yaklaşık 1 milyon 198 bin TL hibe desteği alan Geylani, merkeze bağlı Kumçatı Beldesi Gabar Dağı eteklerinde 8 kişinin çalıştığı keçi çiftliği kurdu. Geylani, burada Saanen ırkı 680 keçiden günde 2 bin 500 litre süt elde ediyor.

Çiftliği ziyaret eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Dünyada artık üretimin ne kadar önemli olduğu yakından görmekteyiz. Bugün Şırnak tüketiminin yüzde 7'sini üretiyor. Kendi pazarını doldurması için ürün yetiştirmesi için yüzde 93'lük bir üretime daha ihtiyaç duyuyor demektir. Şırnak'ta pazar sıkıntısı olmayan bir il. Meyvesinden, sebzesine ve etine kadar ciddi bir çalışmaya ihtiyacı var. Şırnaklı vatandaşların üretme kapasitesi ve arazisi var ne kalıyor burada bunları harmanlayacak bilgi birikimine vatandaş-devlet işbirliğine kalıyor. Vatandaşımızı tebrik ediyorum burada çok güzel bir çiftlik yapmış" dedi.

"Bakanlığımızın kırsal kalkınma destekleri bu manada önemli" diyen Vali Bilgin, "Şu an çiftçimiz Saanen keçisi üretimi yapıyor. Demek ki yetiştirilebiliyor. Biz de her zaman çiftçimizin yanındayız ve her türlü desteğe hazırız. Devlet olarak biz üreten her çiftçinin maddi manevi yanındayız. Çiftçilerimizin üretimlerini yerinde görme şansımız oldu. İyi ki varlar. Yeni kırsal kalkınma destekleri açıklandı. Tüm vatandaşlarımızı tarımsal kalkınmada projeler ortaya koymaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Çiftçi Geylani, geçen yıl kırsal kalkınmada yüzde 50 hibe ile 2 milyon 358 bin lira hibe aldığını ve kurduğu çiftlikte 680 küçükbaş Saanen keçi aldığını söyledi. Geylani, “1800 kapalı alan toplam 3 bin metrekarede kurduğum yerle Saanen keçi tercih etmemizin nedeni genellikle ikiz doğurmaları ve günde 4,5 kilogram süt alabilme imkanı var. Bu hayvanların genellikle Çanakkale bölgesinde yaşayan bir ırk ve burada herhangi bir sıkıntı çekmedi. Her iklime uyan bir hayvan biz de bunun için seçtik” diye konuştu.