Şırnaklı çocuklar bayramı rafting heyecanıyla geçirdi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Kurban Bayramı'nda çocuklar, sporcular eşliğinde rafting yaptı. Buz gibi kar sularında kürek çeken çocuklar, bayramı tam anlamıyla yaşadı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği sporcular, Kurban Bayramı'nda çocukları rafting botuna bindirip kilometrelerce rafting yaptı. Kato Dağı eteklerinden beslenen Habur Çayı'ndaki buz gibi sularda rafting yaparak antrenman gerçekleştiren sporcular, bayramda çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Kulüp Başkanı Serdar Gökçe, "Yıllardır ilçemizde faaliyetlerimiz var. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın talimatlarıyla ilçemizde günlerdir turlar düzenliyoruz. İlçemize bağlı Başaran Köyünde bayramda çocuklarla beraber rafting yapma heyecanı yaşadık. Çalışmalarımız devam edecektir'' dedi.

Efe Alperen Gökçe ise bayramın birinci gününde sporcu ağabeylerinin kendilerini bota bindirdiğini, çok eğlendiklerini ifade etti. Sporcu Mehmet Gükçe de, "Kurban Bayramı'nda çocuklarla güzel bir vakit geçirmek istedik. Hep bu derede antrenmanlar yapıyoruz. Bu gün bayram vesilesiyle çocuklarla beraber olduk. Çok güzel vakit geçirdik" diye konuştu.