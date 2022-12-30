Şırnaklı girişimci hurda demirlerden mantar üretim tesisi kurdu

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yaşayan Nizam Kara, çevreden topladığı hurda demirler ile evinin alt katında mantar üretim tesisi kurdu.

Uludere ilçesinde bağlı Hilal köyünde yaşayan Nizam Kara, yörede yılda bir defa yetişen "heliz mantarı"nın tadını andıran istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdi. İlk etapta lezzetine olan merakından yetiştirmeye başlayan Kara, daha sonra ailesi için evde yemek için yetiştirmeye başladı. Üretilen fazla olunca komsularına da dağıtan Kara, talep olunca finansal olarak değerlendirmeye karar verdi. İstiridye mantarı üretim yerini kurma kararı alan Kara, ekstra masraf yapmak yerine evdeki, çevredeki hurda demirleri toplayarak evinin altında kaynak ile birleştirerek çöp torbalarını doldurup asarak mantar üretimine başladı.

Kara, piyasada kilosu 100 lira olan istiridye mantarını müşterilerine 50 liradan satıyor. Kara, ilk etapta toplamda bin 500 kilo toplamayı hedefliyor. İstiridye mantarının kuluçka süresi 20 gün olup süre tamamlandıktan sonra yetişmeye başlıyor.

Üretim yerini yeni kurduğunu dile getiren Nizam Kara, önceden bu işi küçük çaplı yaptığını ifade etti. Üretim yerini büyütmek istediğini kaydeden Kara, "Çevremdeki hurda demirleri topladım getirdim kaynak sürecinden sonra mantarhane kurdum. Mantarhaneyi kurduktan sonra gördüğünüz gibi güzel verimler almaya başladık. Marketlerde gördüğüm kadarıyla kilosu 100 liradan satılıyor. Ben, müşterilerime 50 liradan satıyorum. 20 günlük kuluçka süreci var. 20. günden sonra mantarlar çıkmaya başlıyor'' dedi