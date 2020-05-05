İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şırnaklı iş adamları 10 bin maskeyi ücretsiz dağıttı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Şırnak Şubesi tarafından valilik, emniyet, jandarma, Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri ve vatandaşlara 10 bin maske ücretsiz dağıtıldı.


ASKON Şırnak Şubesi kent genelinde 10 bin maskeyi ücretsiz dağıttı. ASKON Şırnak Şube Başkanı Abdurrahman Kesik, korona virüs nedeniyle kamu kurumlarına maske bağışında bulunduklarını belirterek, "Katkımız olsun istedik. Kurumlarımızın dışında Şırnak merkez, Cizre ve Silopi ilçelerimizde de esnaf ve vatandaşlarımıza maske dağıtımı yaptık" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.