Şırnaklı kardeşler okudukları okulun idarecisi ve öğretmeni oldu

Şırnak'ta yaşayan 9 çocuklu Tahir Enç, üniversiteli yaptığı 7 kızından ikisi okudukları okulda biri idareci diğeri öğretmen oldu.

Şırnaklı vefakar baba Tahir Enç'in 9 çocuğundan 7 kızı okuyup üniversiteli oldu. Diğer iki erkek evladı ise, iş sahibi oldu. Enç'in kızlarından Taybet okuduğu Gülyazı İlk ve Ortaokulu'nda idareci olurken Hüsna ise, ablasıyla aynı okulda öğretmenlik yapıyor. Taybet Enç, Gülyazı İlk ve Ortaokulu'nda 3 yıldır müdürlük, kardeşi Hüsna Enç de 2 yıldır öğretmenlik yaparken, diğer 5 kız kardeş ise, sınıf öğretmenliği, kamu yönetimi ve hemşirelik bölümlerini okuyor.

Kardeşi ile 2 yıldır aynı okulda çalıştıklarını aktaran Taybet Enç, babalarının kendilerini zor şartlara rağmen okuttuğunu belirtti. İlk ve Ortaokulu köyünde bitirdiğini ifade eden Taybet Enç, “Mezun olduğum okulda idareci olarak görev yapıyorum. Kız kardeşim ile aynı okulda görev yapıyoruz. Bu tarif edilemez bir duygudur. Bizim zamanımızda eğitim öğretim olanakları bu kadar iyi değildi. Evimizde ilk üniversiteyi kazanan ben oldum. Babam o dönem şoförlük ile nakliye işi yapıyordu. Gerçekten kendi boğazından kısıp bizi okuttu, bizleri bu günlere getirdi. Bende diğer kız kardeşlerime örnek oldum. Öğretmen oldular, şu an üniversite okuyanlar var. Bu durum paha biçilemez bir duygudur. İnsanın okuduğu okulda, ders dinlediği sırada, şu an ders anlatmak, gezdiğim koridorlarda, şu an idareci olarak gezmek çok gurur verici bir duygudur. Atandığım zaman başka bir yeri de tercih verebilirdim. Bilinçli bir şekilde burada, köyümde, burada görev yapmak istedim. Tek amacım buradaki kardeşlerime rol model olabilmek” dedi.

“Ablam bizim için rol model oldu”

Ablası Taybet Enç ile mezun oldukları okulda öğretmenlik yapan Hüsna Enç ise, “Mezun olduğum okula öğretmen olarak atandım. Çok güzel bir duygu. Bir zamanlar ders dineldiğim sıralarda bu gün öğretmen olarak öğrencilerin gözlerin içine bakmak tarif edilemez bir duygu. Kız çocuğu olarak öğretmen olduğum için, zor şartlar altında okuyarak bu günlere geldiğim için ayrıca mutluyum. Bu süreçte bana destek olan babam, ailem oldu. Çünkü okuduğumuz dönemde şartlar bu kadar iyi değildi. Okullaşma oranı bu kadar yoktu. Benim yaşıtım olan kızlar liseden mezun olunca çoğu evlendi. Ablam bu konuda bize örnek oldu. Öğretmenliği seçti, önümüzü açtı, öncü oldu. Bizde onun peşinden ilerliyoruz. Benden küçük olanlarda öğretmenlik, hemşirelik okuyanlar var. Dilerim bu sadece bizim aile ilen sınırlı kalmaz. Bizim köyümüz, ilimiz, bölgemizi geliştiren durum olur” diye konuştu.