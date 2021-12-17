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Şırnaklı minikler Yerli Malı Haftası'nı yöresel elbiselerle kutladı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Ortabağ Emine Erdoğan Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle okula yemekler götürüp yöresel kıyafetlerle kutladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortabağ Emine Erdoğan Anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle okula yemekler götürüp yöresel kıyafetlerle kutladı.


Yerli Malı Haftası Türkiye'de geleneksel olarak kutlanırken Şırnak'ta minik öğrenciler yöreye özgü yemekler hazırlatıp okulla götürdü. Öğrenciler, kutlamaya yöresel kıyafetleriyle gitti. Çocukların fotoğrafları ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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