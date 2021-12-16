Şırnaklı öğrenciler Yerli Malı Haftası geleneğini sürdürüyor

Öğrenciler, evde hazırlanan yemek ve pastaları sınıflarına getirip kutlama yaptı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde Cemil Gökçe İlk ve Orta okulunda öğrenciler, yerli malı haftası kutlamaları yaptı. Evde ailelerinin hazırladığı yemek ve tatlıları getirip okulda öğretmenleriyle beraber yiyen öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı. Öğrencilerden Havin Gökçe, etkinliğin yapılmasından çok mutlu olduğunu söyledi. Birinci sınıf öğrencisi olduğunu ve öğretmen olmak istediğini ifade eden Gökçe, “Bu gün Yerli Malı Haftası ve bende mercimek köftesi getirdim. Çok eğleniyoruz” dedi.

Öğrencilerden Derya Ecer ise bu tür etkinliklerin her gün olmasını istediğini, arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirdiğini ve bu güzel günü kutladıklarını kaydetti.