Şırnaklı öğrencilerden muaythai sporuna yoğun ilgi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde muaythai dövüş sporuna yoğun ilgi gösteren öğrenciler, halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kursta kendini keşfetmeye çalışıyor.

Beytüşşebap'a bağlı Ayvalık köyünde halk eğitim bünyesinde açılan muaythai sporuyla öğrenciler kendini keşfediyor. Sınıfta kurs zamanı geldiğinde sıraları çekip uygun alan oluşturan öğrenciler, antrenörleriyle beraber antrenmanlar yaparak sporu öğreniyor. İlk defa açılan kursa şimdiye kadar 30 öğrenci başvurdu. Günde 4 saat eğitim alan sporcular, yarışmalara hazırlanıyor.

Halk Eğitim Müdürü Setenay Çayır, öğrencilerin azminden dolayı muaythai sporunu çok çabuk öğrendiklerini belirtti. Çayır, "Dövüş sanatı kursu açtık. Öğrencilerin denge ve koordinasyonlarını kontrol etmek için açtık. Bu süreçte öğrencilerimiz başarılı bir şekilde ilerliyor. İlk defa bu kurs açılıyor" dedi.

Eğitmen Reşit Bildik de kurs antrenörü olduğunu söyleyerek, "Daha önce batıda çalışıyordum. Şimdi ise Beytüşşebap'ta öğrencilerimizle beraberiz. Halk eğitim merkezimizin çok desteği oldu, bir kurs açtık. Çok verimli geçiyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Derya Ecer, bu sporu çabuk kavradığını söyledi. Burada arkadaşlarıyla beraber eldivenleri takarak birbirlerini sakatlamayacak şekilde çalıştıklarını ifade eden Ecer, çok eğlendiklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Efe Alperen Gökçe de kursun ilk defa açıldığını aktararak, "Çok eğleniyoruz, güzel geçiyor. Kask-eldiven giyip, spor yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.