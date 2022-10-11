Şırnaklılar kemoterapi ünitesinin faaliyete girmesiyle çevre illere gitmekten kurtuldu

Şırnak'ta kemoterapi ünitesi olmadığı için tedavi görmek zorunda kalan vatandaşlar, çevre illerdeki hastanelere gidip tedavi görüyorlardı. Şırnak Devlet Hastanesine yapılan sağlık yatırımıyla bunun önüne geçilerek, kemoterapi ünitesi hizmete girdi. Hastane Başhekimi Dr. Çağdaş Küçükerdoğan, kemoterapide uygulayacakları bütün malzemeleri temin ettiklerini söyledi. Kemoterapi ünitesini aktifleştirdiklerini aktaran Dr. Küçükerdoğan, "Bundan sonra kanser hastalarımız Diyarbakır, Batman, Mardin ve diğer illere gitmek zorunda kalmayacaklar. Burada sağlıklı bir şekilde tedavilerini olacaklar. Burada onlara her türlü imkanı sunacağız” dedi.

İç Hastalıklar ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ferhat Ekici de, “Kemoterapi ünitemizde hastalarımıza yönelik her türlü ilaçlar var. Bu ilaçlar arasında klasik kemoterapiler, hedefe yönelik ilaçlar ve immünoterapi dediğimiz ilaç grubu bulunmaktadır. Ortalama başvuran hasta sayısı 15 ile 20 arasındadır. Ayakta kemoterapi tedavisi gören hasta sayımız da 3 ila 7 arasındadır. Şu ana kadar bize başvuran bütün hastalarımızın kemoterapilerini vermiş durumdayız. Yer sıkıntımız mevcut değildir. Bize başvuran tüm hastalarımızın tedavilerini yapabileceğiz. Artık bu zamana kadar çevre illere ve hatta Ankara ila İstanbul'a kadar giden hastalarımız bundan böyle hastanemizde tedavi altına alınabilecekler. Bütün kanser hastaları bize gelebilir. Yüzde 95 hastalığın ilaçları da hastanemizde mevcuttur. Tedavileri biten hastalarımızın takiplerini de hastanemizde yapabiliyoruz” diye konuştu.

Havşa Ürek adlı hasta ise, “Daha önce ilk defa Van'a gittim, orada parça aldılar ve hasta olduğumu orada öğrenmiştim. Daha sonra Batman'da tedavi gördüm. En son burada kemoterapi ünitesinin açılmasıyla birlikte 8 seans kemoterapi burada gördüm. Doktorumdan çok memnunum. Allah razı olsun ondan. Şırnak'ta kemoterapinin olması daha yakın ve daha avantajlıdır” dedi.