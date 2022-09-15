Şırnaklılar 'Mahalle Ligi'nde yeteneklerini sergileyecek

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde ilk defa düzenlediği ve Spor Toto Teşkilatı'nın da desteklediği "Arkadaşını Bul, Takımını Kur Mahalle Ligi” başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde 14-19 yaş arası gençlere yönelik ilk defa düzenlediği Spor Toto Teşkilatının da desteklemiş olduğu ve Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan projede batminton, basketbol, hentbol ve voleybol branşlarından oluşan “Mahalle Ligi” spor etkinliği start aldı.

Cizre'de Cudi Mahallesi'nde bulunan spor lisesinde Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mahalle Ligi” geniş bir katılım ve yoğun bir ilgi ile başladı. Spor etkinliğine Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Genlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülhakim Selimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Emniyet Müdür Yardımcısı Erhan Ergün ve sporcular katıldı.

Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Cizre'den başlayıp belki tüm Türkiye'ye yayılacak olan bir etkinliğin startını verdiklerini söyledi. Demir, “Bir ay sürecek bir etkinlik dizisi ile hepimiz bu süreci coşkuyla, sevinçle, sporla geçireceğiz" dedi.

Cizre'de, Türkiye'de ilk olan bir faaliyeti başlattıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, "320 civarında gencimiz, evladımız, sporcumuz yaklaşık olarak bir ay sürecek faaliyette kendilerini ailelerine Şırnak'a, Cizre'ye tüm Türkiye'ye gösterme imkanı bulacaklar" ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri sahaya inip hem etkinliğin startını verdi hem de genç sporcularla basketbol oynayarak ‘Mahalle Ligi'nin çocuklara yaşatmış olduğu sevince ortak oldu. Etkinlik protokol üyelerinin sporcu ve eğitmenlerle Kürtçe müzik eşliğinde halay çekmesi ile son buldu.