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Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli sportif faaliyetlerde yer alan gençler, il binası önünde bir araya gelerek, Mehmetçik için dua okudu.


“Şırnak gençliği, Mehmetçiğin yanında, kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız” pankartı açan gençler “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atarak, Bahar Kalkanı Harekatı'na dikkat çekti. Şırnaklı gençlerden Kasım Cavlak, “Şırnak Gençliği canımızdan bir parça olan Mehmetçiklerimizin hayatlarına kast edenleri yerle bir etmek için her daim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındadır. Bu gençliğin ataları nasıl ülkemizin özgürlüğü için savaştıysa bu gün o ataların torunları da gerekirse cephede düşmana karşı göğsünü siper etmeye hazırdır” dedi.


Şırnaklı gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe dua ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki harekatına destek verdi.

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