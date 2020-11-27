Şırnak'ta 10 yaşındaki hasta kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak'ta böbrek hastası 10 yaşındaki Suzan Yağır, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Şırnak il merkezinde ikamet eden ve iki aydır yoğun sancıları olan 10 yaşındaki Suzan Yağır, 11 defa il dışında gittiği hastanelerin ardından Şırnak Devlet Hastanesine geldi. Hastanede yapılan tetkikte böbreğinde bir buçuk santim taş tespit edilen Yağır'a Üroloji Uzmanı Engin Denizhan Demirkıran ve ekibi tarafından kapalı ameliyat yapıldı.

Üroloji Uzmanı Engin Denizhan Demirkıran, "Hastamız 10 yaşında, böbrek taşı sızısıyla bize başvurdu. Daha önceki tetkikte taşın olduğu görülmüş, ancak maddi durumlardan dolayı ameliyat edilememiş. Sonrasında biz hastayı değerlendirdiğimizde kapalı böbrek taşı ameliyatı yapmayı planladık. Normalde bu ileri merkezlerde yapılan ve kapalı ameliyat olduğu için çocuklarda uygulanması zor bir ameliyattır. Eldeki erişkin hastalar için kullanılan cihazların olabildiğince küçülterek kullanması gerekiyor. Bizde elimizdeki küçük cihazlarla hastamıza kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdik. Yaklaşık bir saat süren bu ameliyatın ardından bir buçuk santimlik taşın tamamını dışarıya aldık. Kapalı yapılmasının en büyük avantajı hastanın yaklaşık yarım santimlik küçücük bir ameliyat izi kalacak. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı olamayacak. Şimdi hastanın tam taşsızlığını sağlamış olduk. Sağlığına kavuşmuş oldu, böbreğini kurtarmış olduk. Şırnak ili geneli ilk defa bir çocuk hastaya kapalı böbrek taşı ameliyatı yapılıyor. Bu tabii ki bir ekip işidir. Şırnak Devlet Hastanesi şartlarında bunu yapabilmemizi sağlayan bütün ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kapalı böbrek taşı ameliyatı olan Suzan Yağır ise, "Böbrek hastalığım vardı, o yüzden benim ağrım çok oluyordu. Diyarbakır'a 11 defa gittim. Lazerle kırdılar ama olmadı. Şırnak'a geldim. Ameliyat ettiler, taşımı çıkardılar. İlk başta ağrılarım vardı, şu an çok iyiyim. Doktoruma çok teşekkür ederim" diye konuştu.