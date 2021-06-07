Şırnak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı

Şırnak'ta acil çağrıların tek merkezden yönetileceği '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde '112 Acil Çağrı Merkezi' adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Şırnak'taki 112 Acil Çağrı Merkezi, Şırnak- Uludere yolu üzerindeki yeni binasında hizmete girdi. Açılışa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Sınır Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr Avni Uygar, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Eray Çinar ve kurum müdürleri katıldı. Bu kapsamda merkeze gelen ilk çağrı olan Silopi ilçesindeki hasta sevkine yanıt veren Vali Pehlivan, vatandaşın çağrısını ilgili birimlere yönlendirdi.

Daha sonra birimde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de acil çağrı merkezlerinin Şırnak'ta da hizmete girmesiyle 71'e ulaştığını söyledi. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezimizi devreye alıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza, ülkemize hayırlar, iyilikler getirmesini ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Bu merkezin amacı önceden acil durumlarda çevirdiğimiz 155 gibi 156 gibi 110 gibi çağrıların 112 çağrısı başlığı altında toplanması. Bunun anlamı şu, önceden emniyeti aramamız gerektiğinde 155'i çeviriyorduk. Jandarmayı aramamız gerektiğinde 156, İtfaiye için 110 aramak durumunda kalıyorduk. Ama şimdi bütün bunlarla ilgili konular zuhur ettiğinde ortaya çıktığında vatandaşlarımız sadece 112'yi çevirecekler. Bu öncelikle vatandaşlarımızın ki adı üzerinde acil durum, anında birden çok numarayı çevirmesinin önüne geçmiş olacak. Tek elden 112'yi sürmek suretiyle bu alanlardaki acil hizmetlerine direk ulaşım imkanı olacak. Zamanda maliyetten tasarruf sağlanacak. Ve çağrılan anında ilgili birimlere ulaştırılmak suretiyle araç gereç personel acil çağrıda bulunan noktaya en kısa sürede ulaşması sağlanacaktır. Bu merkezimiz İçişleri Bakanlığımızın destekleri ile inşa edildi. İnşaatı için yaklaşık 12 milyon harcama gerçekleştirildi. 5 bin 300 metrekarelik bir kullanım alanına sahiptir. Teknik donanımı Turkcell firması tarafından yüklenildiği ve hayata geçirildi. Toplamda da yaklaşık 22 milyon TL bir harcama ile bu tesis ile model çağdaş tesis ortaya çıkartıldı. Bu vesileyle bu yatırımların hayata geçmesinde diğer bütün yatırımlarda himaye ve desteklerini sunan Cumhurbaşkanımıza ilimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bu hizmetin hayata geçmesinde destek veren işleri bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ilimiz ve hemşerilerimiz adına iş ve işlemlerini yürüten vatandaşlarımız adına iş ve işlemlerini yürüten iller idaresi genel müdürlüğümüze ilgili birimlerine teşekkürlerimi gene ifade etmek istiyorum. İlde de 112 birimimiz, 112 şube müdürlüğümüz hem burada temsilciliği olan bütün birimlerimize işbirliği ve koordinasyonlarından dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Jandarmamız, emniyetimiz, belediyemiz, orman teşkilatı, AFAD bunlar içerisinde yer alıyor. Şırnaklı bütün hemşerilerimize çağrı'da bulunmak istiyorum. Bundan sonra inşallah tabii acil durumlar en az olsun isteriz. Vatandaşlarımızın sağlık esenlik içerisinde olmasını isteriz. Ama zuur ettiğinde de herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda da sadece 112 çevirmeleri yeterli olacaktır. Burada bütün birimlerin temsilcileri var. Onalar çağrıları karşılayacak. İlgili birimleri harekete geçirecek ve anında gerekli müdahaleler yapılacaktır. Burada görev yapacak olan personelimize başarılar diliyorum. Şu anda 90 personel ile başlamış durumdayız” dedi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Avni Uygar, “Şırnak 112 Acil Çağrı merkezimizi devreye alınması münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü acil çağrı numaraların tek elden toplanması amacıyla 112 acil çağrı merkezlerimiz tüm Türkiye'de faaliyetlerine devam etmektedir. 81 ilimizde yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 112 acil çağrı merkezleri Şırnak'ta 71'nci il olarak faaliyete alınıyor. Vatandaşlarımızın zor zamanlarında hızlı bir şekilde başvurmalarını sağlayan 112 acil çağrı merkezin devreye alınmasında desteklerinden dolayı vali beye ve ilgili yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.