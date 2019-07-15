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Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Şırnak’ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şırnak'ta, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.


15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde darbe girişiminde şehit olanlar anıldı. Programa, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla devam etti. Daha sonra program Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtının gezilmesiyle sona erdi.



Şehitler için mevlit okutuldu


Şırnak Valiliği tarafından Yeni Mahalle'de bulunan Geylani Camii'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Programa Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Sosysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. İl Müftüsü Ramazan Tolan ise şehitler için dua etti.


Cami çıkışında mevlit programına katılanlara tatlı ikram edildi.

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