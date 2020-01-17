Şırnak'ta 155 bin öğrenci karne aldı

Şırnak'ta 155 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Merkez Şükrü Geliş İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Öğmen, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Pehlivan, Şırnak'ta 655 okulda yaklaşık 155 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, 8 bine yakın öğretmenin görev yaptığını söyledi. Vali Pehlivan, "Şırnak'ta merkez ve ilçeleri ile köylerinde olan toplam 655 okulumuzda yaklaşık 155 bin öğrencimiz yarıyıl tatil karnelerini aldı. Bugün öğrencilerimize karnelerini taktim ettik. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilki uygulanan yarıyıl öncesinde bir ara tatil yapmışlardı. Şırnak'ta yaklaşık 8 bin öğretmenimiz var. Biz ailelerimizden duyarlı olmalarını bekliyoruz. Öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından bilgiyle donatılmış ve bununla birlikte ilgi ve beceri alanlarına göre yönlendirilmesi konusu önemlidir. Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini esirgememelerini istiyoruz. Bazı öğrencilerimiz akademik olarak devam edecekler, bazı öğrencilerimiz mesleki anlamda yollarına devam ederler" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini ve çeşitli hediyeler dağıtttı.