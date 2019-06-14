Şırnak'ta 157 bin öğrenci karne aldı

Şırnak'ta da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 157 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Şırnak Orhan Uysal Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Mehmet Aktaş, çocuklara karnelerini dağıtarak tatil konusunda tavsiyelerde bulundu. Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Aktaş, çocukların aileleriyle tatili en iyi şekilde geçirmeleri gerektiğini söyledi. 686 okulda 157 bin öğrenciye karne dağıtılacağını belirten Vali Aktaş, “Çocuklarımızın karnelerini verdik, onların heyecanına şahitlik ettik. Özellikle son iki yıl eksikliklerimizi hızlıca tamamlayarak çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için hem biz devlet olarak hem Şırnaklı hemşerilerimiz bir seferberlik başlattık. İnşallah bunun semeresini de bu yılki sınavlarda göreceğiz. Ben bu yıl yapılacak genel sınavlarda Şırnak'ın eğitim seviyesinin çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Eğitimde başarılı olabilmek için hem ailelerin desteği hem de fiziki imkanlar lazım. Var olan fiziki imkanların daha da arttırılması için devletimiz bütün imkanlarını ilimize seferber etmiş durumda. İnşallah devam eden inşaatlarımız tamamlandığında fiziki anlamda hiçbir eksiğimiz kalmayacak. İnşallah çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir eğitim vermenin mücadelesini devam ettireceğiz. Çocuklarımızın bu 3 aylık yaz tatilini daha dolu, daha verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerimiz oldu. Tatil yapacaklar, eğlenecekler, spor yapacaklar ama özellikle kitap okumaları çok önemli. Onların hem ufkunun genişlemesi, hem bilgi dağarcığının genişlemesi hem de önümüzdeki yıllardaki eğitimlerine katkı anlamında kitap okumak çok önemli. Bizde kitap hediye etmek suretiyle azda olsa bunu teşvik ettik. Ailelerimizin çocuklarına biraz daha anlayışlı olmaları, muhtemel kırık nottan dolayı onları üzmemeleri, onlara kızmamalarını, onlara daha da desteklemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.