Şırnak'ta 16 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak'ta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 16 kilo 463,46 gram eroin ve 4 kilo 442,22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 3 Haziran Çarşamba günü kontrol amaçlı durdurulan 1 araçta yapılan aramada, 32 parça halinde toplam daralı ağırlığı 16 kilo 463,46 gram eroin maddesinin ele geçirildiği kaydedildi. Aramada ayrıca, 7 parça halinde toplam daralı ağırlığı 4 kilo 442,22 gram metamfetamin maddesinin ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.