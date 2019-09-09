Şırnak'ta 160 bin öğrenci 8 bin öğretmen ile ders başı yaptı

Şırnak'ta, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, Vali Ali Hamza Pehlivan'ın ders zili çalması ile başladı. Vali Pehlivan, bugün itibariyle Şırnak genelinde 655 okulda 160 bin öğrencinin 8 bin öğretmen ile eğitim ve öğretime başladığını söyledi.

Yeni eğitim- öğretim yılının başlaması nedeniyle Orgeneral Edip Başer İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Milli Eğitim Bakanlığı Veri Analizi ve Politikalar Daire Başkanı Şerafettin Cankurt, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, 2019- 2020 eğitim- öğretim yılının ülkeye, millete ve şehir için hayırlara vesile olmasını dileyerek birinci hedeflerinin ve amaçlarının, gençler ile çocuklara en iyi bir şekilde tam donanımlı bir gelecek hazırlamak olduğunu ifade etti. Vali Ali Hamza Pehlivan, "Bugün itibariyle 2019-2020 eğitim öğretim sezonuna fiilen başlamış olduk. İlk ders zilini çaldık ve öğrencilerimiz okullarına kavuştular. 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Şırnak genelinde 655 okulda yaklaşık 160 bin öğrenci ve 8 bin öğretmen ile eğitim ve öğretime başlamış bulunuyoruz. Her yıl eğitim ve öğretim ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız himayesinde yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bu yıl geçen yıla oranla daha hazır bir şekilde eğitim öğretim sezonuna başlamış bulunuyoruz. Yeni yapılan ve hizmete açılanlar oldu. Hala inşaatı devam eden okullarımız var. İl genelinde yüzde 70'in üzerinde tekli eğitime başladık. İnşallah önümüzdeki yıl devam eden yatırımlarımız tamamlandığında tekli eğitime geçeceğiz. Son yılların en fazla öğretmeniyle eğitim öğretime başlıyoruz. 8 bini aşmış durumdadır. Okullarımızda öğretmen açıkları kapandı. 2015 ve 1016 yıllarında ilimiz ve ilçelerimizde çukur ve barikat eylemlerinde okullarımız büyük oranda zarar görmüştü. Bölücü terör örgütü maalesef okullarımıza da kast etmişti. Yıkılan ve harap edilen okullarımız vardı. Bu okullarımızın tamamının tadilat ve bakım ile onarımlarını gerçekleştirdik. 70'e yakın okulumuz onarımdan geçirilerek, eğitim ve öğretim yapılacak standartlara kavuşturulurdu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve protokol üyelerinin ders zili çalması ile öğrenciler ders başı yaptı. Vali Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler daha sonra Vilayetler Birliği Anaokulu'nu ziyaret ederek, minik öğrencilerle bir araya geldi. Vali Pehlivan'ın anaokulu öğrencileri ile oynaması büyük ilgi topladı.