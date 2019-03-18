Şırnak'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü etkinlikleri

Şırnak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik bahçesinde düzenlenen törene Vali Mehmet Aktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Şehit Gazi Aileleri ve Geçici Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumundan sonra Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi. Programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Öğrenciler tarafından şiirler de okunurken, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi korusu tarafından şarkılar ve marşlar söylendi, okullar tarafından tiyatro gösterileri düzenlendi. Program, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda bulunan şehitler anıtını ziyaret eden Vali Mehmet Aktaş ve beraberindekiler, burada şehitler için dua ettiler. Şehitlerin anıtlarına çiçekler bıraktı.

Ardından bir otelde şehit ve gazi aileleri onuruna Şırnak Valiliği tarafından yemek programı düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Bizi dışarıdan saldırılarla dağıtamayacaklarını, diz çöktüremeyeceklerini gören hainler, düşmanlarımız bu sefer içimizdeki bir kısım hainleri, bir kısım zalim ruhlu ve emperyalistlere uşaklık etmekten zevk alanları devşirerek, bizi içeriden vurmaya heveslendiler. Bölücü terör örgütü PKK, Çanakkale'de bizim bayrağımıza, namusumuza, vatanımıza el uzatanlarla aynı zihniyettedirler. Çünkü hepimiz iyi biliyoruz ki bunlarda din yoktur, bunlarda namus yoktur. Bunlarda vatan anlayışı yoktur. Bunlar katil ruhludur ki bunu her fırsatta gösterdiler. Aynı amaca hizmet etmek için bize saldırlar, bize silah doğrultular. Başta bu toprakların evlatları olmak üzere yine millet olarak göğüs gerdik. Bununda bedelini ödedik. Ama Allah'a şükür bir karış toprağımızı vermedik ve vermeyeceğiz. Yine bunlarla da netice alamayanlar bu sefer 15 Temmuz'da bu memleketin ekmeğini yemiş, bu memleketin silahını kullanan, bu memleketin üniformasını kullanan hainler bu millete saldırdılar. Ağababaların talimatlarıyla. 15 Temmuz gecesinde kadın, erkek, genç, yaşlı demedik. Bir araya geldik omuz omuza verdik. 15-16 saatte o hain darbe girişimini de bertaraf ettik. Tarihte olduğu gibi bundan sonrada hiçbir hain saldırı girişiminde geri durmayacağız. Bir öleceğiz ama bin dirileceğiz. Vatanımıza, bayrağımıza, namusumuza, şerefimize el uzattırmayacağız. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Omuz omuza olalım ve o hainleri heveslendirmeyelim. Onların heveslerini kursaklarında bırakalım. Ülkemiz dara düştüğünde tabi ki Çanakkale, kurtuluş savaşı, 15 Temmuz'da olduğu gibi, bölücü terör örgütü ile olduğu gibi Gabar, Cudi, Bestler-Derelerde olduğu gibi verdiğimiz mücadeleyi vereceğiz. Ama gönül istiyor ki o durumlara gelmeyelim. Onun için birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bu mücadelede de çok büyük mesafeler aldık. Biti bitiyor bunu biliyoruz. Ama gelin görün ki bu bölücü terör örgütün zihniyeti hala daha çarşımızda, pazarımızda dolaşıyor. Hala daha soframıza kadar girebiliyor. Onun için gelin beraber bu belayı bu memleketten kazıyalım. Bütün zihniyetiyle ve bütün unsurlarıyla kazıyalım” dedi.