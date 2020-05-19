Şırnak'ta 19 Mayıs, araç konvoyuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı korona virüs (Covid-19) nedeniyle törenlerin düzenlenmeyeceği için, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, valilik bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sundu. Bayram araçların şehir merkezinde tur atmasıyla kutlandı.

Çelek sunumun ardından, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, daire ve kurum araçlarının katıldığı konvoy düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan resmi araçların yaptığı konvoya vatandaşlarda evlerinden, balkonlardan ve iş yerlerinden Türk bayraklarıyla destek verdi. Şırnak Valiliği önünden başlayan araç konvoyu makam araçları, sivil ve iş makinelerinden oluşan kortejde, araçlardan korna sesleri yükselirken, vatandaşlarda cam ve balkonlardan sevgi gösterisinde bulundu. Şırnak Valiliği önünde başlayan 19 Mayıs korteji, A. Gaffar Okan, Cizre, Lise, Cumhuriyet Caddesi istikametinden ilerleyerek, başladığı yer olan Şırnak Valiliği önünde son buldu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlandı. Vali Pehlivan mesajda, “Anadolu'nun dört bir yandan kuşatılarak devletimize ve milletimize diz çöktürülmeye çalışıldığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basması Türk tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yıl 101. yıl dönümünü gururla kutladığımız bu gün, esareti kabul etmeyen, istiklalinden asla vazgeçmeyen, zulme ve zalime boyun eğmeyen aziz milletimizin inancından ve zaferlerle dolu şanlı tarihinden güç alarak yeniden dirilip ayağa kalkışının ilk adımıdır. Samsun'da başlatılan bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm yurda yayılmış, milli birlik ve beraberlik duygusu doruğa ulaşmıştır. İşgal güçlerinin baskı ve zorlamalarına rağmen aziz milletimiz, Atatürk ve silah arkadaşlarına tereddütsüz destek vermiş; büyük zorluklar, sıkıntılar ve yokluklar içerisinde, ecdadımızın tarifsiz fedakarlıklarla verdiği Kurtuluş Savaşının kazanılmasının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanet edilmiştir. Tarihini, milli ve manevi değerlerini idrak ederek, çağın gerektirdiği bilim ve teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten nesiller olarak yetişecek gençlerimiz, geleceğimizin en büyük teminatı, ülkemizin sahip olduğu en önemli zenginlik kaynağıdır. Nitekim, gençlere çok güvenen Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' demiştir. Bu kıymetli emanete sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde bırakmak sevgili gençlerimizle birlikte hepimizin görevi, milli sorumluluğu vatan borcudur. Kendini geliştiren, okuyan, araştıran, bilgiyi kültür değerleriyle birlikte kavrayan, 'Sağlam kafa sağlam vücutta olur' düsturuyla kötü alışkanlıklardan uzak duran, spor yaparak sağlığına dikkat eden, en iyi yapabileceği mesleği seçip, o mesleğin en iyisi olmak için çok çalışarak, ter akıtarak vatanına, devletine, milletine hizmet etmek üzere yetişen gençlerimizi çok seviyor, onlara çok inanıyor ve gençlerimiz sayesinde geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, banisi olduğu Cumhuriyetimizi gençliğimize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, değerli Şırnaklı hemşehrilerimizin ve bütün milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi dileklerimle kutluyorum” dedi.