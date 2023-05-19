Şırnak'ta 19 Mayıs etkinliklerle kutlandı

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikle coşkuyla kutlandı.

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma merasimi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar, Şırnak Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaparak, "19 Mayıs 1919 Türk tarihine değil, dünya tarihine çok önemli mesajlar veren günlerden bir tanesi. O gün Atatürk Samsun'a çıkarak bütün dünyaya şu mesajı vermiştir. Şanlı Türk devletinin hiçbir şekilde boyunduruk altına girmeyeceğini, ilelebet vatanımı, milletini namusunu korumak için canını, kanını vermekten hiçbir zaman çekinmeyeceğini gösteren çok önemli bir gün. O gün verilen mesajlar bugünde veriliyor. Ülkemize bayrağımıza kimse göz dikmesin. Hiç kimse cesaret etmesin, o gün ne isek bugün aynı şekilde aynı kararlılık ve duruş ile milletimiz devletimiz dimdik ayakta. Ayakta olmaya devam edecek” dedi.

Program, halk oyunları ekibin gösterisi, jimnastik, türkü ve şiirlerle devam etti. Gösterilerin ardından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle çeşitli spor dallarında yapılan müsabakalarda dereceye girenlerin ödülleri Vali Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı Spor Salonundaki kutlamalarına, Vali Osman Bilgin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdürrahim Alkış, kamu kurum ve kuruluşları ile bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.